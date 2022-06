Mille euro al giorno per un gazebo al mare in Puglia: prezzi choc alle "Maldive del Salento"

Sono lontani i tempi in cui la Puglia era un piano "B" per le vacanze. Da anni è diventata meta ambita da turisti di tutta Italia e non è neanche più una soluzione troppo economica. Anzi, ci sono lidi che offrono postazioni in prima fila alla modica cifra di mille euro. Uno di questi sta nella bellissima Pescoluse, situata in quella porzione di terra che è soprannominata "le Maldive del Salento".

APPROFONDIMENTI IL TRACOLLO Johnny Depp, 500 milioni di dollari persi in 13 anni. Dalle spese... LA PROTESTA Ryanair, EasyJet e Volotea: sciopero l'8 giugno. «Mancano... SPAGNA DA SCOPRIRE Esplorando Benidorm in un finesettimana: quello che non dovete... SARDEGNA Non solo mare e movida, la Costa Smeralda autentica da vedere e da...

Mare da sogno e sabbia come in un'isola tropicale. «Le Cinque vele», stabilimento extra lusso, permette di prenotare uno dei gazebo deluxe pagando in anticipo fino a mille euro per due persone. Se si vuole aggiungere il «Pacchetto pranzo con food box» il prezzo sale 1.099 euro.

Ecco Somnio, lo yacht più grande del mondo: 39 "case" a bordo, cuore italiano, costa 500 milioni

Roma, cappuccino 8 euro al bar. È scontro tra cliente e proprietario: «Se è troppo non venga»

Le critiche dei clienti

Su Tripadvisor sono tutti d'accordo sulla bellezza della location, ma i commenti sui prezzi alti sono tantissimi. «Un furto! Abbiamo speso 200 euro per un tendalino, per tutto il tempo il servizio è stato zero», scrive un cliente arrivato da Reggio Emilia. «Il mare di fronte allo stabilimento è mantenuto appositamente molto bello, accessi fantastico e mare incredibile. Il costo della struttura tuttavia non è giustificabile. I prezzi sono del tutto improponibili», scrive Francesca. A tutti i commenti arriva puntuale la replica della struttura. «Il costo alto? La qualità del nostro servizio è elevata».