La Prima de La Scala di Milano: la Tosca di Giacomo Puccini. Grande attesa per la versione inedita - LA DIRETTA

Come promesso un saluto dalla Prima della Scala.

Nb: la pelliccia è ecologica ovviamente. pic.twitter.com/KSPvlan7wr — Gunilla Garson Goldberg 🌈 (@lusurpateur_) December 7, 2019

Ci siamo. Dopo tanta attesa è arrivato il grande giorno della Prima de La Scala 2019. C'è molta attesa per una versione sostanzialmente inedita della Tosca di Puccini, una versione della prima partitura andata in scena nel 1900 al Costanzi di Roma. E, inoltre, è la prima volta che il capolavoro di Puccini apre una Stagione scaligera. I biglietti per la Tosca sono già esauriti non solo per la Prima (prezzi da 2.500 a 50 euro), ma per tutte le 6 recite successive., l'allestimento è affidato al registaProtagonisti in palcoscenico la soprano(Floria Tosca), arrivata al suo quarto 7 dicembre scaligero, il tenore(Mario Cavaradossi) e il baritono(il barone ScarpiaUna sorta di piccolo record, che da ragione a quanto detto da: «Se avessi il doppio dei biglietti, riempirei il teatro», aveva scommesso il Sovrintendente della Scala che da marzo sarà sostituito da Dominique Meyer. Anche i detenuti a San Vittore potranno seguire la prima della Scala: uno schermo installato nella rotonda del carcere trasmetterà in diretta la Tosca di Giacomo Puccini. Ad assistere alla prima in carcere con i detenuti, accompagnato dal direttore Giacinto Siciliano, ci sarà il viceministro dell'Interno Matteo Mauri.C'è anche Patti Smith al Teatro La Scala.«Sarà bellissimo»E' il momento di srotolare il tappeto rosso per l'arrivo degli spettatori de La ToscaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Milano per la Prima de La Scala.Come al solito lunga la lista di ospiti istituzionali e non attesi alla Prima de La Scala. Tra questi, ovviamente, il presidente della Repubblica, la presidente del Senato, il ministro dell'Interno, il ministro dei, il ministro dello Sport, il viceministro dell'Economia Antonio Misiani. È già arrivato al Piermarini questa mattina, che da marzo sostituirà, e sono attesi anche, i senatori a vitaIl Sipario sulla Tosca si alzerà alle ore 18 con il primo atto, che andrà avanti fino alle 18,45 quando è previsto il primo intervallo. Alle 19,15 via al secondo atto che si dovrebbe concludersi intorno alle 20. A quel punto spazio ad una nuova pausa, più lunga della precendete. E infine l'ultimo che dovrebbe porre la fine dellaalle 21.10 circa