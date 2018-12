Rubano il presepe dalla tomba di un bimbo, madre disperata su Facebook: «Vergognoso»

«È dal Natale 2007 che portiamo un segno del nostro amore e affetto per un bimbo diventato angelo, e nessuno ha mai trafugato nulla dalla sua tomba, ma quest'anno ho avuto l'amara sorpresa proprio nel giorno di. Rubare è un atto indegno, ma rubare sulla tomba di un bimbo è imperdonabile. È il gesto più vergognoso che un essere umano possa commettere, ancora di più se commesso sulla tomba di un bimbo».Duro lo sfogo sui social di Katia Munerati, la madre del piccolo Francesco Barbonaglia, bimbo di sette anni scomparso nel 2007 in un terribile incidente avvenuto sulla diramazione Stroppiana-Santhià della A4. È lei stessa a raccontare un increscioso episodio avvenuto sulla tomba del figlio, nel cimitero di Stroppiana (Vercelli), dove ogni anno allestiva un piccolo presepe con una statuina di un piccolo angelo. Qualcuno, durante le festività natalizie, ha rubato l'addobbo natalizio. Francesco "Chicco" Barbonaglia era in gita a Torino quando il pullman su cui viaggiava con la scolaresca si ribaltò sulla A4. Nello schianto perse la vita anche un altro bimbo di 6 anni, Michael.