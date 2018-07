Ponza, crollo a Chiaia di Luna: tre turisti salvi per miracolo

di Giovanni Del Giaccio

Crollo della falesia questa mattina, intorno alle 10, nella spiaggia di, una delle più conosciute dell'isola. Tre turisti che si trovavano in zona, nonostante l'accesso sia interdetto, sono salvi per miracolo.Una parte della parete si è staccata ed è finita in mare. La spiaggia è chiusa da anni sia per il pericolo di crolli - nonostante nel corso del tempo siano state posizionate reti di protezione - sia perché il tunnel di accesso non è una via di fuga sicura.Nonostante questo, arrivando dal mare, è possibile accedere a Chiaia di Luna. Purtroppo i controlli non sono sufficienti e quest'anno i gommoni a disposizione della Protezione civile non sono stati ancora utilizzati.