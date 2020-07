Ponte Genova, inaugurazione tra 1 e 5 agosto. Bucci: «Tempi rapidi, collaudi ok»

Ponte di Genova, tempi stretti per l'inaugurazione. «È in corso il collaudo statico, le cose stanno andando bene e non ci sono ostacoli - afferma il sindaco Bucci - proprio oggi porteremo avanti un dialogo con la Presidenza della Repubblica per capire quale possa essere il giorno migliore. Abbiamo intanto ulteriormente ristretto l'intervallo possibile per l'inaugurazione del nuovo ponte, che avverrà in un giorno compreso tra l'1 e il 5 agosto». Bucci è sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Le dichiarazioni a margine della cerimonia del cambio della direzione dell'istituto idrografico della Marina militare.

Ponte di Genova, iniziate prove di collaudo



Ultimo aggiornamento: 13:08

