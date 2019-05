La Polizia di Stato indaga sull'aggressione subita oggi nei bagni di una scuola Media di Avellino da uno studente di 13 anni. Il ragazzo è stato picchiato a sangue riportando ferite al volto e lesioni ai denti. L'allarme è stato lanciato agli insegnanti dai suoi compagni di classe. Il ragazzo ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati. Il dirigente scolastico e i genitori della vittima sono stati sentiti dagli investigatori che avrebbero anche individuato il responsabile dell'aggressione.



Emergono nuovi particolari sull'aggressione ad un 13enne avvenuta in una scuola di Avellino, il Convitto nazionale 'Pietro Colletto'. Lo scontro è avvenuto in uno dei bagni dell'istituto e ha visto protagonisti il 13enne finito poi al pronto soccorso e un alunno di un anno più piccolo. Quest'ultimo avrebbe reagito agli insulti del primo che andavano avanti da giorni. Sulla scrivania della dirigente dell'istituto, Maria Teresa Brigliadoro, sarebbe arrivata anche una lettera firmata dalla mamma del presunto aggressore, in cui verrebbe denunciato il trattamento subito dal figlio, da poco orfano di padre, da parte del 13enne. La donna, inoltre, nella missiva si sarebbe assunta la responsabilità per non aver finora comunicato alla dirigente le vessazioni a cui veniva sottoposto il figlio, sia verbalmente che tramite whatsapp. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Questura di Avellino

