Solo e infreddolito bambino vaga per le vie del centro: salvato da due operatori di Ambiente spa

Seguiva un ragazzo più grande, indeciso, forse sulla possibilità di chiedere aiuto: addosso maglietta e pantaloni, sul visetto uno sguardo smarrito. Troppo piccolo per andare in giro da solo. Lo hanno notato due dipendenti di Ambiente spa, la società che cura la pulizia della città di Pescara, il caposquadra Raffaele D’Angelo e Francesco Padovani. In via Carducci i due operatori hanno fermato l’adolescente che ha confermato di non conoscere il bimbo: hanno provato a parlare con il piccolo, ma si sono accorti che lui non capiva. E che vestito così aveva freddo. «Allora - raccontano D’Angelo e Padovani - lo abbiamo preso in consegna lo abbiamo rifocillato, riscaldato, e abbiamo allertato la polizia, Intanto, il bambino ha voluto essere preso in braccio. Nel frattempo - continuano - è partito il tam tam tra i commercianti e in via Carducci sono arrivati due uomini originari del Bangladesh che hanno rimbalzato la foto del piccolo tra i propri conoscenti. E dopo pochi minuti sul posto sono arrivati contemporaneamente la Polizia e il papà del bambino».

APPROFONDIMENTI PESCARA Sole e affamate bussano in Questura il giorno di Natale: mamma e... ABRUZZO Bimba di 11 mesi stroncata dalla febbre alta: la famiglia sporge...