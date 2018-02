© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Uno spettacolo immortalato e diffuso via internet dalla webcam installata daglo esperti dinel punto più alto della città: Perugia si è risvegliata con i tetti e le colline intorno imbiancate dalla neve caduta nella notte e la foto è subito diventata virale.Il prossimo appuntamento con la neve, fanno sapere da Perugia meteo, è atteso per domenica sera quando è previsto un graduale nuovo abbassamento della temperatura con la perturbazione in arrivo nel settore nord della regione e poi a scendere verso il capoluogo.