I personaggi famosi scomparsi nel 2022, da Del Vecchio alla Regina Elisabetta, da Monica Vitti a Piero Angela passando per Gorbaciov e Mihajlovic

C'è almeno una triade di personaggi famosi che sono morti e che dà la misura di come durante questo 2022, un altro pezzo importantissimo di Novecento se ne sia andato per sempre. La Regina Elisabetta, Michael Gorbaciev e Jiang Zemin. Ma anche Boris Pahor e Madeleine Albright. In Italia basti pensare a Ciriaco De Mita, Piero Angela e Leonardo Del Vecchio.

A gennaio, la scomparsa del presidente del Parlamento Europeo

Fu annunciata nel cuore della notte con un tweet dal suo portavoce Roberto Cuillo e fece il giro del mondo in poche ore la morte di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo. Aveva 65 anni ed era stato ricoverato a fine dicembre ad Aviano. Era malato da tempo ed era stato eletto al vertice dell'istituzione europea nel 2019. L'inizio dell'anno ha visto anche la morte di altri personaggi come Calisto Tanzi, il fondatore della Parmalat, protagonista di una parabola industriale che culminò nel crac da 14 miliardi di euro. E ancora, il 3 gennaio è morto a Brighton in Inghilterra a 84 anni, lo scrittore Gianni Celati protagonista di una importante stagione culturale nata a Bologna tra gli anni ’70 e ’80 da cui è nata una corrente irregolare ed eterodossa tra i cui nomi non si possono non nominare Pier Vittorio Tondelli, Andrea Pazienza e Roberto Freak Antoni. A 102 anni è morto il 20 gennaio 2022 il giornalista, già direttore dell'Ansa Sergio Lepri. Anche la musica ha registrato un lutto: Ronnie Spector, icona anni 60 e leader delle Ronettes, quelle di "Be my baby" (la canzone che ha reso celebre "Dirty dancing").

Muore a 90 anni l'indimenticabile Monica Vitti

Il 1° febbraio è morto Tito Stagno, aveva 92 anni. Il giornalista fece la storia il 20 luglio 1969 pronunciando una semplice frase: «Ha toccato», emessa alle 22.17 per raccontare in diretta tv l'avventura dell'uomo sulla Luna. L’uomo era arrivato sulla Luna ed era Tito Stagno a insegnarlo all’Italia. Il giorno dopo muore la grande attrice Monica Vitti. Aveva 90 anni, si era ritirata dalla vita pubblica da 21 anni per una malattia (una forma di Alzheimer). A distanza di quattro mesi il marito Roberto Russo, che le è stato accanto ogni giorno per 49 anni, racconterà al Corriere la grande attrice e il grande male che le sottraeva i ricoridi. «Ricordava i copioni a memoria ma non trovava le chiavi. Non l'ho mai lasciata e la amo ancora», ha detto a Walter Veltroni.



Addio alla prima donna Segretaria di Stato americana: Madeleine Albright

Albright è morta di cancro all’età di 84 anni. È stata ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu e fu la prima donna a guidare la diplomazia americana, diventando così anche la donna più alta in grado nella storia del governo statunitense, durante il secondo mandato di Bill Clinton alla Casa Bianca (1997-2001). Albright non fu in linea di successione per la presidenza statunitense perché era nata in Cecoslovacchia. Di origini ebraiche, scappò dalla sua terra d’origine dopo l'annessione al Terzo Reich di Hitler. Il 23 febbraio, a poche ore dall'invasione dell'Ucraina, firmò il suo ultimo editoriale sul New York Times. Si intitolava "Putin sta facendo un errore storico". Il 5 marzo è morto anche l'ex ministro del governo Berlusconi Antonio Martino (Esteri e Difesa), "la tessera numero due" di Forza Italia. Il 13 marzo è morto anche l'attore americano William Hurt. Aveva 71 anni e ha vinto il premio Oscar nel 1986 per il film "Il bacio della donna ragno" in cui interpretava un omosessuale detenuto.

Muore la fotografa Letizia Battaglia

Originaria di Palermo, 87 anni, è stata una fotoreporter importante. Si è spenta il 13 aprile 2022. Ha raccontato con le sue immagini la violenza della criminalità organizzata. Fu la prima a immortalare la scena del delitto di Piersanti Mattarella, assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980. Il 18 aprile di quest'anno è morto a 69 anni Valerio Evangelisti: scrittore, saggista e fumettista bolognese. È uno dei più noti autori italiani contemporanei di fantascienza, fantasy e horror ed è tradotto in tutto il mondo: il suo ciclo di 11 romanzi dell’inquisitore Nicolas Eymerich, ambientato nell’Europa medievale, ha ispirato anche un videogioco. Il 17 aprile è morta a 77 anni Catherine Spaak, attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina belga naturalizzata italiana. Di un erotismo elegante, debuttò a 14 anni e diventò la prima lolita del cinema. A 76 anni è morto dopo una lunga malattia il pianista romeno Radu Lupu. Ha suonato con le più grandi orchestre del mondo, ed è stato diretto anche da Riccardo Muti, Zubin Mehta e Daniel Barenboim. È morto il professore emerito di Sciences Po e della Luiss Jean-Paul Fitoussi, aveva 79 anni e ha guidato con Joseph Stiglitz e Amartya Sen la commissione francese per valutare le dimensioni del progresso e del benessere sociale ed è stato co-presidente del gruppo per la misurazione di performance economica e processo sociale. Il 26 aprile è morta a 100 anni Assunta Almirante, moglie di Giorgio Almirante, calabrese doc e custode / sacerdotessa della destra italiana (contraria alla svolta di Fiuggi). Il 30 aprile è morto a 54 anni il procuratore sportivo Mino Raiola. Era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Tra i suoi colpacci: Nedved dallo Sparta Praga alla Lazio di Zeman, Rijkaard al Milan, Brian Roy al Foggia, Bergkamp e Jonk all’Inter, Vink al Genoa.

Se ne va una delle ultime grandi figure della Prima Repubblica: Ciriaco De Mita

Aveva 94 anni e fino all'ultimo giorno, il 26 maggio 20220 quando è morto, ha dedicato la sua vita alla politica. Ciriaco De Mita è stato Presidente del Consiglio dei ministri dal 1988 al 1989, più volte ministro e sindaco di Nusco dal 2014 fino al giorno della morte. Le sue frasi erano già cult: «Quando una cosa complessa ti appare semplice, vuol dire che non l’hai capita». Ma la politica, a maggio, ha perso anche Carlo Smuraglia: partigiano di 98 anni, presidente onorario dell’Anpi ed ex parlamentare (tre volte senatore). Si era schierato a favore dell’invio delle armi in Ucraina, contraddicendo la linea dell’Anpi. Il 14 maggio è morto a 86 l'ex presidente della Corte Costituzionale, Valerio Onida. Sono morti anche lo storico inglese Paul Ginsborg, noto studioso contemporaneo della storia d'Italia (a lui si deve l'invenzione dell' espressione "ceto medio riflessivo") e lo scrittore sloveno Boris Pahor. Nato a Trieste, aveva 108 anni. Antinazista, fu internato prima in Francia e poi in Germania, in seguito si impergnò anche contro il totalitarismo comunista. Il 10 maggio è morto a 67 anni il chitarrista Richard Benson. Ma la musica lo scorso 26 maggio ha perso anche il sessantenne Andrew Fletcher, il tastierista dei Depeche Mode e Vangelis, autore della famosissima "Momenti di gloria", scritta per il film premio Oscar "Chariots of Fire".

120 film, da Il Sorpasso a Il conformista, addio a Trintignant

È morto il 17 giugno a 91 anni in Provenza, dov'era nato, l'attore Jean-Louis Trintignant. Lutto anche nel mondo dell'imprenditoria: si è spento a 87 anni Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente del colosso dell'occhialeria mondiale EssilorLuxottica (80mila dipendenti e oltre 9mila negozi), innovatore anche nelle forme di welfare aziendale tra azioni distribuite ai dipendenti e sostegni materiali o per la formazione e la maternità. Tre perdite importanti per il mondo della letteratura a giugno: è morto a 99 anni a Roma Raffaele La Capria, a Tel Aviv è scomparso Abraham Yehoshua che aveva 85 anni e poi è morta a 75 anni, a Roma, la poeta (lo preferiva di gran lunga a poetessa e così la apostrofò la sua mentore Elsa Morante) Patrizia Cavalli. Il 6 giugno è morto anche il giornalista ed ex tennista Gianni Clerici.

Shinzo Abe ucciso da un attentatore

Non è una morte per malattia o vecchiaia, è stato ucciso da un attentatore l'ex premier del Giappone Shinzo Abe. Aveva 67 anni. Abe è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, almeno due, durante un comizio elettorale a Nara. Il 14 luglio è morta a 73 anni Ivana Trump, la prima moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'11 luglio è morto lo storico direttore di Rai tre Angelo Guglielmi, mentre il 14 luglio è morto un altro pioniere: il giornalista e fondatore del quotidiano La Repubblica Eugenio Scalfari. Aveva 92 anni lo scrittore Pietro Citati che vinse il Premio Strega nel 1984 con la biografia di Lev Tolstoj e il premio Viareggio nel 1970 con "Goethe". Il 12 luglio è scomparso il mago Tony Binarelli: aveva 81 anni, ha dedicato la sua vita all'illusionismo ed era molto conosciuto dal pubblico televisivo specie negli anni Novanta, fu tra i protagonisti della Domenica In di Corrado. È stato un incidente stradale a portarsi via Luca Serianni, tra i più noti linguisti italiani e docente di Storia della lingua italiana alla Sapienza di Roma. Aveva 74 anni ed è stato investito a Ostia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il 24 luglio è morto il fondatore dei New Trolls, il cantautore e musicista genovese Vittorio De Scalzi. Il 31 luglio è morto il terrorista egiziano Ayman al-Zawahiri, è stato ucciso da due missili Hellfire "Ninja" sparati dai droni mentre si trovava sul balcone della sua casa “sicura” in una ricca zona del centro di Kabul. Aveva 71 anni ed era il leader di al Qaeda, il vice di Osama Bin Laden.

Se ne va il maestro della divulgazione scientifica Piero Angela

Il 13 agosto si è spento Piero Angela, famoso giornalista e conduttore televisivo. La sua trasmissione si chiamava “Quark” e andava in onda in seconda serata, dopo “Dallas”. Il debutto fu nel 1981. Nel 1995 divenne “SuperQuark” in prima serata. Aveva 91 anni quando è morto Michail Gorbaciov. È stato l’ultimo segretario del Partito comunista sovietico, l’uomo al quale l’Occidente deve la fine della Guerra fredda, il disarmo, la caduta del muro di Berlino, la riunificazione della Germania e anche il ritorno della democrazia nell’Europa dell’Est. Il 5 agosto è morto all'età di 84 anni lo stilista giapponese Issey Miyake. Il 9 agosto se ne è andato a 103 anni Mario Fiorentini. Era il partigiano più decorato d’Italia, una delle voci più autorevoli della Resistenza italiana e uno degli ultimi testimoni della battaglia contro il nazifascismo, onorato da tre medaglie d’argento e tre croci al valore. Fu tra coloro che parteciparono all’assalto all’ingresso del carcere di Regina Coeli e fu protagonista dell'attacco di via Rasella a Roma (23 marzo 1944). Storico avvocato di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini, è morto il 17 agosto 2022. Il senatore forzista aveva 62 anni ed era ricoverato al San Raffaele di Milano per una leucemia. L'8 agosto è morta a 73 anni Olivia Newton-John, l'attrice di Grease: l’indimenticabile Sandy al fianco di Danny Zuko (John Travolta). Si è spenta a 91 anni la costituzionalista Lorenza Carlassare. È stata la prima donna a vincere una cattedra di diritto costituzionale in Italia. Lutto anche nel mondo dello spettacolo con la morte di Gino Cogliandro, il componente con la barba del trio comico Trettré, popolare tra gli Anni Ottanta e Novanta. Aveva 72 anni, Gino Cogliandro, che con i colleghi comici Edoardo Romano e Mirko Setaro era entrato nelle case degli italiani con Drive In.

Addio alla regina Elisabetta

La regina Elisabetta II del Regno Unito di Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord è morta l'8 settembre 2022 al castello di Balmoral, in Scozia, dopo 70 anni di regno, il più lungo della storia britannica. Aveva 96 anni. Suo figlio Carlo è il nuovo re, con il nome di Carlo III. Lo scrittore spagnolo Javier Marias è morto a 70 anni per complicazioni da Covid. È morto nella Clinica Quirón di Madrid per una polmonite bilaterale causata dal coronavirus ed era stato in coma per oltre un mese. Suicidio assistito in Svizzera per Jean-Luc Godard, il regista della Nouvelle Vague è morto a 91 anni il 13 settembre 2002. Lutto anche per la politica: il 20 settembre muore a 98 anni Virginio Rognoni, lo storico esponente della Democrazia Cristiana, e ministro degli Interni, della Difesa e della Giustizia, oltre che Vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Cinque giorni dopo si spegne Gianfranco Spadaccia, segretario del partito Radicale dal 1967 al 1968 e dal 1974 al 1976. Da sempre in prima fila, insieme a Marco Pannella, nel combattere le battaglie radicali, dal divorzio all’aborto, dall’obiezione di coscienza alla riforma del diritto di famiglia. Aveva 65 anni il comico di Zelig Bruno Arena che è diventato famoso in coppia con con Max Cavallari con cui avevano formato I Fichi d'India. Arena era lontano dalle scene da diversi anni a causa di un malore avuto nel 2013 che aveva rivelato un aneurisma, proprio durante la registrazione di una puntata di Zelig.

La Signora in giallo muore a 5 giorni dal suo 97esimo compleanno

"Murder, she wrote", questo era il titolo originale della serie televisiva "la Signora in giallo" che ha reso popolarissima anche in Italia l'attrice Angela Lansbury, il personaggio della mitica Jessica Fletcher, un’insegnante in pensione prestata alle forze dell’ordine per dare una mano nelle indagini sugli omicidi. È morta l'11 ottobre a un passo dal 97° compleanno. Il 1° ottobre è morto a 79 anni Antonio Inoki, noto wrestler giapponese, tra i pionieri della Mixed Martial Art, e successivamente politico impegnato nel sociale. Gareggiò contro il campione di boxe Muhammad Ali, nel 1976. Il 28 ottobre se ne va anche l’ultimo sopravvissuto della generazione rock and roll (con colleghi del calibro di Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard). Jerry Lee Lewis è morto a 87 anni nella sua casa di Memphis, nel Tennessee.

Il barbaro sognante che ha inventato la Lega di governo

È stato ministro, segretario leghista e poi presidente della Lombardia. Roberto Maroni è morto il 22 novembre 2022. Aveva 67 anni ed era malato di cancro. L'8 novembre è morto anche Giuseppe Bono, dirigente d'azienda che ha segnato la storia delle partecipate pubbliche nell’ultimo trentennio (solo per citare l'ultima: Fincantieri). Il 2 novembre è morto in Puglia all’età di 90 anni Franco Tatò. È stato tra l'altro amministratore delegato di Mondadori, di Fininvest e del gruppo Enel. Il mondo della musica ha perso la cantante brasiliana Gal Costa, il cantautore cubano Pablo Milanés, e Irene Cara, scomparsa a 63 anni e famosa per "Fame" e "What a felleing" (il film è il mitico "Flashdance"). Il 19 novembre è morto Nico Fidenco, 89 anni, autore di canzoni per bambini e di una strofa eterna: «Ti voglio cullare, cullare/posandoti su un'onda del mare, del mare/legandoti a un granello di sabbia così tu/nella nebbia più fuggir non potrai/e accanto a me tu resterai...» (La canzone è "Legata a un granello di sabbia" che ha venduto milioni di copie). Il 30 novembre è morto l'ex leader cinese Jiang Zemin. Aveva 96 anni e prese il potere all'indomani della repressione di Piazza Tienanmen nel 1989, ricostruendo i rapporti con gli Usa e il mondo occidentale. Lutto anche nel mondo della moda con la morte dello stilista Renato Balestra il 26 novembre, aveva 98 anni. Il made in Italy ha perso Vittorio Vallarino Gancia. Aveva 90 anni da poco compiuti. L’imprenditore, erede della dinastia piemontese che inventò a metà Ottocento lo spumante italiano dando origine al marchio Gancia. Già presidente dell’Unione italiana vini, Cavaliere del Lavoro dal ‘94, nel 1975 Gancia era stato rapito dalle Br.

Scompare il campione ex calciatore e allenatore Mihajlovic

Il 15 dicembre è morto Sinisa Mihajlovic: lottava da anni contro la leucemia. Aveva 53 anni. Il mondo della cultura perde l'intellettuale Alberto Asor Rosa, aveva 89 anni. Il tennis perde Nick Bollettieri, storico coach (ha allenato anche Agassi) di 91 anni. Il mondo del cinema ha visto la scomparsa dell'attrice americana Kirstie Alley, famosa per il ruolo da protagonista in "Senti chi parla" del 1989 girato con John Travolta. Aveva 71 anni. Preceduta da polemiche sul suo ricovero è arrivata la morte del popolare attore Lando Buzzanca. Gli ultimi giorni appariva molto dimagrito e sciupato, non riusciva a camminare e a parlare. Aveva subito una caduta dalla sedia a rotelle avvenuta nella Rsa dov’era ricoverato dalla fine del 2021. Aveva 87 anni.