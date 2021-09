Pere, mele e spinaci tra i cibi più contaminati da pesticidi: come rimuoverli in casa

Anche le pere nella top ten dei tipi di frutta più contaminati dai pesticidi: lo riporta la classifica annuale dell'americano Environmental Working Group , che ogni anno studia i residui di pesticidi su frutta e verdura sulla base di campioni prelevati dal Dipartimento dell’Agricoltura statunitense e dalla Food and Drug Administration. Ecco come rimuovere il più possibile pesticidi e inquinanti da ciò che mangiamo. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com

