Coronavirus, spende tutta la pensione appena ritirata per pagare la spesa a 25 famiglie

Coronavirus, un pensionato dal cuore davvero d'oro ha speso tutta la pensione appena ritirata per pagare la spesa a 25 famiglie. ASan Salvo (Chieti), il pensionato Antonio di Biase più noto come Biagino, ha utilizzato tutto il mensile appena riscosso per acquistare una spesa alimentare completa per circa 25 famiglie. L'uomo ha provveduto a contattare i volontari della Protezione civile Arcobaleno che si sono subito attivati facendosi consegnare dall'ufficio delle Politiche sociali del Comune di San Salvo una lista di famiglie meno abbienti e messe in difficoltà dall'emergenza Covid-19.

Coronavirus, il ministro dell'Interno Lamorgese è ottimista: «Credo che quest'estate potremo andare in vacanza»

Coronavirus, il Viminale: «Sì a camminate genitori figli. Jogging ammesso»

Nel giro di qualche ore Di Biase insieme all'amico, il carabiniere Raffaele Caterino, ha sistemato i generi alimentari acquistati (frutta, olio, carne, pasta, zucchero, latte, verdura, scatolame) nelle buste e i volontari della Protezione Civile Arcobaleno li hanno consegnati alle famiglie di San Salvo che hanno apprezzato il gesto generoso e di solidarietà di un loro concittadino.



Ultimo aggiornamento: 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA