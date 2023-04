Pasqua, i compiti per le vacanze di una scuola di Firenze: «Giocare e divertirsi»

Compiti per le vacanze di Pasqua, in cima alla lista una maestra della scuola primaria Vittorio Veneto di Firenze ha raccomandato due attività molto importanti: «Giocare e divertirsi». Proprio così: questo è il compito numero uno per la maestra Morgana Di Ascenzo. Ma l'elenco dei compiti è lungo, non bisogna solo divertirsi. Si deve anche «stare con la famiglia, approfondire la conoscenza delle tradizioni, fare qualcosa di gentile e bello».

E poi: «leggere libri e fumetti, cercare uova e mangiarne tante, osservare la bellezza del cielo e della natura, cantare e ascoltare musica, ricordarsi di dire spesso grazie, essere gentili sempre». I bimbi all'inizio erano un po' disorientati, poi, racconta il Corriere Fiorentino, hanno provato a capire cosa c'era sotto. «Ma non ci ha dato praticamente compiti, è così?».

In quel momento è partita una riflessione collettiva in cui l'insegnante ha spiegato che essere gentili non è mica facile. E pure osservare il mondo e la natura rimanendo stupiti. Imparare lo stupore, anche e soprattutto lontano dai banchi di scuola. Questo l'obiettivo della maestra che augura vacanze leggerissime e senza compiti tradizionali.