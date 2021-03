Città del Vaticano – Pasqua con il covid anche quest'anno e, di conseguenza, tutte le celebrazioni vaticane previste per il Triduo Pasquale seguiranno rigorose misure precauzionali anti pandemia.

La veglia nella basilica di San Pietro, presieduta da Papa Francesco, per esempio, fissata per sabato 3 aprile si terrà in anticipo, alle 19.30. «La partecipazione dei fedeli sara' limitata secondo le modalita' usate nei mesi scorsi, nel rispetto...

