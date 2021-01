I NUOVI NATI

Due fiocchi azzurri questa volta all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per l'ultimo nato del 2020 e il primo del nuovo anno. Un maschietto ha salutato l'anno anche all'ospedale di Fondi, mentre a Formia e Aprilia sono nate due bambine. E' ormai tradizione celebrare le nuove nascite in provincia, simbolo di futuro e speranza soprattutto dopo un 2020 così funesto, ma quest'anno proprio a causa del covid molte regole sono cambiate e nessun estraneo può entrare all'interno del nosocomio, soprattutto in un reparto delicato come quello di Ostetricia e Ginecologia, uno dei pochi non covid. A Latina il saluto al 2020 è stato dato dal piccolo Sing, 2850 grammi di peso, venuto alla luce alle 19,05 con parto fisiologico, un bimbo sano, secondogenito per la mamma e il papà che hanno 37 e 44 anni. All'ospedale Dono Svizzero di Formia l'ultima nata dell'anno, alle 21.12 del 31 dicembre, è invece Sophie, 3550 grammi di peso, prima figlia per Virginia, 31 anni, e Antonio, 20 anni, entrambi residenti nel comune del sud pontino.

L'ultimo bimbo del 2020 è però certamente di Fondi. Si chiama Belmonte Zannella, porta il nome del suo bisnonno ed è nato da un parto spontaneo avvenuto nel reparto di Ostetricia del San Giovanni di Dio poco prima della mezzanotte, precisamente alle 23,19. La mamma Simona, 36 anni, e il piccolo stanno benissimo e a casa li aspettano il papà Daniele, 39 anni, la sorellina e il nonno. Chiudere l'anno con una buona notizia e un grande sorriso commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - scalda il cuore di tutti noi e ci fa guardare con speranza e ottimismo a questo nuovo anno appena iniziato. Auguri alla famigliola per il fiocco azzurro e auguri di buon anno a tutta la città. Un altro fiocco azzurro anche al Santa Maria Goretti per il primo nato di tutta la provincia. Si chiama Alessandro e pesa 3440 grammi, il suo primo vagito è stato alle 3,43 del primo gennaio 2021. Si tratta del primo bambino per i giovani genitori Sara, 25 anni, e Pierino, 29.

È una bambina la prima nata ad Aprilia. Il 2021 inizia con il fiocco rosa. Si chiama Ariel, è residente in città, e pesa 2 chili e 780 grammi. La piccola è nata alle 5.37 di ieri mattina. L'ultimo nato nel pomeriggio del 31 dicembre ad Aprilia è invece un maschio. Nel 2020 in città sono nati 723 bimbi, di questi 375 maschi e 348 femmine.

Ma la notte tra il 2020 e il 2021 sarà senz'altro da ricordare per una giovane mamma di nazionalità albanese residente a Sezze che, in procinto di partorire, non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale di Latina dopo la rottura delle acque e l'inizio del travaglio. Il parto, stando alle informazioni raccolte, sarebbe avvenuto in auto. Ma mamma e piccolo sono poi riusciti a raggiungere il nosocomio e si trovano in buone condizioni di salute.

