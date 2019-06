© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decine di bambini con chiazze rosse sulla pelle visitati nei pronto soccorso degli ospedali San Giuliano, la Schiana die Santobono di: foto e video arrivano via Facebook per una domenica da dimenticare per molte delle famiglie che avevano scelto di passare la domenica al Pareo Park (ex Magic Park) di, in provincia di Napoli : oggi era prevista l'inaugurazione della struttura molto conosciuta e c'erano centinaia di bambini nelle piscine.Nel pomeriggio sono comparse sui corpi dei piccoli le prime bolle e chiazze: in tanti si sono diretti ai pronto soccorso per far vedere i bambini, scatenando poi sui social la propria rabbia. Una quindicina è stata visitata dai medici de La Schiana di Pozzuoli: non si è reso necessario alcun ricovero.Ancora non è chiaro cosa sia avvenuto. Forse è stato immesso troppo cloro nell'acqua. Secondo alcuni testimoni l'acqua, ad un certo punto, avrebbe cambiato colore virando sul verde e dal quel momento sul corpo dei bambini sono comparse le chiazze rosse. Sono arrivate anche ambulanze e due volanti della polizia.La direzione del parco, che avrebbe effettuato l'analisi dell'acqua davanti alle forze dell'ordine, sostiene che non vi sono sostanze pericolose nelle piscine che tuttavia sono state chiese.