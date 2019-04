Non va a prendere il figlio a scuola: i vigili del fuoco fanno la terribile scoperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando il padre non è andato a scuola a prendere il figlio a conclusione delle elezioni è stata subito preoccupazione. Avvisati i vicini, a cui non è sfuggito il fatto che l’auto dell’uomo fosse regolarmente parcheggiata sotto casa a Monteciccardo, sono subito andati a suonare alla porta, ma dall’interno non proveniva alcuna risposta né si avvertivano rumori.Sono stati subito allertati i soccorsi con una telefonata al 118 che a sua volta ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per poter entrare nell’abitazione. I pompieri hanno sfondato una finestra permettendo ai soccorritori di intervenire. L’uomo era a terra, privo di sensi, e chiaramente agonizzante. Per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pesaro dove ora è ricoverato. Nell’abitazione molti farmaci poiché il padre del ragazzino soffre di patologie pregresse molto significative ed è anche cardiopatico. Quindi è stato colto da un malore e per questo si è accasciato a terra. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno verificato come negli accessi all’abitazione non ci fossero segni di effrazione.