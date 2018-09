A San Pietro i barboni distribuiscono 40 mila crocifissi ai turisti, dono del Papa

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Dopo la distribuzione in piazza san Pietro di 40 mila confezioni di «misericordina», il medicinale che fa bene al corpo e all'anima (come si leggeva sull'involucro contentente un rosario e una immaginetta sacra), dopo la distribuzione di 40 mila copie del Vangelo (in cambio di un atto di carità a piacere), oggi a mezzogiorno Papa Francesco farà distribuire a 300 senzatetto e migranti un piccolo crocefisso di metallo, che sarà accompagnato da un cartoncino che riporta in tre lingue una frase di Bergoglio: Nella Croce di Cristo c’è tutto l’amore di Dio, c’è la sua immensa misericordia.Il regalo sarà donato al termine della preghiera mariana dell’Angelus, a tutti i presenti in Piazza San Pietro. L'occasione è la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce. Per i volontari che regaleranno ai turisti e ai fedeli il crocefisso al termine dell'Angelus riceveranno dal cardinale Corrado Kraiewski, ideatore dell'iniziativa, un tramezzino e una bevanda.