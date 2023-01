Papa Francesco riceve Meloni: la prima visita di Stato del premier. Tutti i temi dalla guerra in Ucraina al Giubileo

Città del Vaticano – La notizia è stata rilanciata da un blog para-vaticano ed è stata confermata al Messaggero: Papa Francesco e la premier Giorgia Meloni si incontreranno domani, martedì 10 gennaio nel Palazzo Apostolico. Una udienza che era attesa e che è stata messa in calendario dopo quella al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede di stamattina. Naturalmente la premier e il pontefice argentino in questi mesi hanno avuto occasione di salutarsi e rivolgersi pubblicamente gli auguri di buon lavoro, come è accaduto anche il giorno di Capodanno quando Bergoglio nel messaggio di inizio anno ha rivolto i tradizionali auguri alle autorità italiane citando esplicitamente il presidente Mattarella e la Meloni. Durante i funerali di Benedetto XVI la premier Meloni era sul sagrato della basilica vaticana alle esequie assieme al presidente della Repubblica. Quel giorno, mentre in Vaticano le bandiere non sono mai state a mezz'asta per lutto, in Italia, con un atto firmato dal cattolicissimo Segretario del Consiglio dei Ministri, e braccio destro della Meloni, Alfredo Mantovano, veniva disposto il lutto con le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici.

GIUBILEO

Gli argomenti nella visita di Stato della Meloni in Vaticano non mancheranno. La situazione internazionale con la guerra in Ucraina e le ripercussioni in Europa, la repressione in Iran e uno sguardo al Medio Oriente che rischia di infiammarsi di nuovo con l'arrivo in Israele di un governo a trazione ultra ortodossa, i rapporti con Mosca e con la Cina. Naturalmente non mancheranno probabilmente riflessioni di carattere nazionale a cominciare dalla povertà, la crisi economica, la denatalità (una battaglia che Bergoglio ha avviato con il predecessore della Meloni, Mario Draghi) e, ovviamente, lo spinoso tema dei migranti sul quale si misureranno sensibilità differenti. Infine – sia con il Papa che, successivamente con il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin – la premier Giorgia Meloni è scontato che farà affiorare la grande questione del Giubileo del 2025, ancora in alto mare. I tempi stringono e necessitano di un cammino più celere.