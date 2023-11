Papa Francesco: «Non sto bene di salute». La voce affaticata e i dolori all'anca: ecco le condizioni del Pontefice

Papa Francesco ieri alla finestra del palazzo apostolico per l'appuntamento domenicale e la tradizionale preghiera mariana è apparso come sempre.

Papa Francesco e la voce affaticata

«Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate». Le parole di Francesco hanno come al solito fatto decollare le voci sulla sua salute traballante, tipica di un anziano piuttosto fragile, operato di recente, anche se dalle ultime apparizioni pubbliche, non ultima quella dell'intervista lunga e articolata con il Tg1 ha dimostrato di essere in forze, con la battuta pronta e certamente proiettato alle sue prossime mosse internazionali. Tra queste il viaggio negli Emirati Arabi per prendere parte alla Cop28, la conferenza internazionale sul clima alla quale vuole partecipare per dare un nuovo impulso agli accordi di Parigi.

Acciacchi all'anca

Nel pomeriggio Papa Francesco ha conferamato l'incontro con i seimila bambini che arriveranno da tutto il mondo per affrontare il tema dell'infanzia e della pace. Ieri all'Angelus, riflettendo sulle conseguenze dei conflitti in corso, ha gridato tutto il suo dolore perchè in questo modo si toglie il futuro e la serenità agli uomini di domani. Quanto all'annuncio di oggi sulla sua salute, da fonti interne sembrano i soliti acciacchi causati dall'anca dolorante.