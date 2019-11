Papa Francesco fa servire a 1.500 poveri lasagne halal per rispettare i musulmani

di Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Dopo i tortellini al pollo in rispetto dei musulmani,come, invece, vorrebbe la tradizione culinaria tradizionale. Nell'Aula Paolo VI, in Vaticano, è stato servito un menù rigorosamente halal, senza il maiale, per permettere agli islamici presenti di mangiare senza alcun problema.A specificare questa variante gastronomica è stato monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione, il dicastero che cura l'organizzazione della Giornata Mondiale del Povero istituita dal Pontefice.«Qui non c'e' carne di maiale, anche gli altri ospiti possono mangiare tranquillamente tutto», ha detto Fisichella all'inizio del pranzo.Il mese scorso era stata sollevata una bufera nazionale senza precedenti, soprattutto in Emilia Romagna, dopo che il nuovo arcivescovo di Bologna Zuppi aveva fatto servire in piazza per la festa del santo patrono dei tortellini senza la carne di maiale, ma solo di pollo. Gli emiliani erano insorti indignati e si erano creati subito due partiti, quello dei puristi a difesa della ricetta secolare e quello degli aperturisti, propensi ad adattare le ricette tradizionali alle nuove culture dei migranti.