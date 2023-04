Papa Francesco presiede la messa della Domenica delle Palme, l'Angelus in piazza San Pietro

Papa Francesco, dopo il ricovero e le dimissioni dal Gemelli, presiederà i Riti pasquali: le modalità delle celebrazioni della Settimana Santa, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, «restano invariate». Bergoglio, presiederà le celebrazioni, con un cardinale che celebrerà all'altare, anche il giorno di Pasqua. Una modalità, peraltro, che era già in vigore da tempo. Oggi la celebrazione delle Palme. Poi da giovedì si entrerà nel vivo delle celebrazioni pasquali, con il Triduo.

Papa Francesco lascia il Gemelli: Ammiro tanto chi lavora in ospedale

Il Papa, reduce da un ricovero di tre giorni al Gemelli per una «bronchite su base infettiva», affronterà una settimana densa di impegni. Domani, come ha confermato lui stesso all'uscita dall'ospedale, presiederà la messa delle Palme e guiderà l'Angelus in piazza San Pietro. Possibile che presieda anche alla benedizione delle Palme all'Obelisco, sulla piazza. Giovedì si entra nel vivo del Triduo Pasquale con la messa del Crisma, in Basilica Vaticana alle 9.30; quindi il Papa nel pomeriggio sarà nel carcere minorile di Casal del Marmo dove celebrerà, in forma privata, la Messa in Coena Domini. Venerdì, dalle 21.15 al Colosseo presiederà la Via Crucis. Sabato la Veglia in Basilica dalle 19.30. E domenica di Pasqua la benedizione Urbi et Orbi.