Emanuela Orlandi, il Papa: «Emerga la verità con l'inchiesta, continuo a pregare per lei e per i suoi familiari»

Tocca anche la scomparsa di Emanuela Orlandi papa Francesco nel libro «Life.

Papa Francesco e complotti in Vaticano. «Manovre di corte da abbandonare». Il libretto anonimo per orientare il voto in conclave

Il Conclave

«A proposito di Conclave alcuni media americani hanno fatto circolare la notizia che avrei in mente di cambiare le regole, ammettendo al voto per l'elezione del nuovo Papa anche religiose e laici: sono tutte fantasie, invenzioni messe in giro evidentemente per creare malumori nella Chiesa e disorientamento nei fedeli». In un passo del libro che l'ANSA è in grado di anticipare, è quanto afferma papa Francesco in «Life. La mia storia nella storia», l'autobiografia scritta col vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona, in uscita il 19 marzo per HarperCollins in Italia e in altri 20 paesi del mondo.