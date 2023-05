Spostano le panchine del parco di Taviano (Lecce), ma le telecamere riprendono tutta la scena. E l'assessore pubblica un fotogramma su Facebook e invita i ragazzi a rimettere tutto al loro posto. Accade nel Parco Ricchiello, una grande area verde situata a ridosso della strada che conduce a Melissano. In tarda mattinata, poi, i ragazzi sono tornati al parco e hanno rimesso le panchine al loro posto, probabilmente per paura che il loro gesto potesse portare a qualche brutta conseguenza. È stato ancora una volta l’assessore Marco Stefano, pubblicando un altro post, a mostrare la scena della sistemazione delle panchine.

I FATTI

Poco prima delle 20 di ieri, un gruppo di ragazzi ha spostato dalla loro collocazione originaria un paio di panchine in ferro. Nessun danneggiamento, sia chiaro, ma è comunque un gesto che, spiega l'assessore alla Sicurezza e alla Videosorveglianza cittadina, Marco Stefano, non va fatto.

Il fotogramma sui social

Da qui la decisione di estrapolare un fotogramma della scena, interamente ripresa dal sistema di videosorveglianza del parco, e di pubblicarlo su Facebook. «Visto che qualcuno è ancora convinto che le telecamere nel parco non sono in funzione - sono le parole dell'assessore - che facciamo? Rimettiamo al proprio posto le panchine o prendiamo seri provvedimenti?». Un invito ai ragazzi a tornare e a riportare le panchine dov'erano e, soprattutto, un monito affinché ci si comporti correttamente e con rispetto dei luoghi. Perché le telecamere ci sono e funzionano. Naturalmente, se tutto non dovesse tornare al proprio posto, il Comune è pronto a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.