Scopre di essere padre da facebook e con la rivelazione gli arriva anche la denuncia per il mantenimento

RIETI - Il pentimento corre su facebook, ma può regalare anche brutte sorprese. E’ quanto sta sperimentando un imprenditore cinquantenne della Bassa Sabina, finito sotto processo per aver violato gli obblighi di assistenza familiare, dopo aver scoperto, a distanza di diciotto anni, di essere il vero padre biologico di una bambina nata durante il rapporto che l’aveva legato a una donna, prima che i loro destini si separassero.Una rottura tumultuosa, che non aveva comunque impedito all’imprenditore di assumersi le proprie responsabilità, firmando una scrittura privata con la quale si impegnava a sostenere le spese della figlia.Fino alla sorpresa, arrivata pochi mesi dopo la nascita, quando al termine dell’ennesima discussione l’ormai ex compagna gli aveva urlato in faccia una verità scioccante: «Lei non è tua figlia, ma di colui con il quale ti ho tradito». Fine della storia (e pure del mantenimento) .