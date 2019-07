Dal pacco esce liquido giallo: scatta l'allarme droga ma era sapone

di Marcello Ianni

Si rompe un pacco postale dal quale fuoriesce una sostanza liquida giallastra che fa scattare immediatamente l’allarme terrorismo: alla fine si è trattato di un mix tra profumi e saponette artigianali. Gran lavoro nella giornata di ieri al Centro Postale Operativo dell'Aquila da parte degli agenti della Polizia postale, della polizia Scientifica, dei vigili del fuoco e del personale dell’Arta dopo l’allarme lanciato da un impiegato dello stesso ufficio durante le operazioni di smistamento della corrispondenza. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco dotati di un mezzo ad hoc con relative attrezzature elettroniche che hanno in poco tempo escluso che all’interno del pacco vi fossero sostanze di natura radiologica, nucleare, chimica e biologica.Accertata dunque la non pericolosità del pacco che arrivava dal Nord Africa con destinatario un cittadino straniero residente in città, le attività di accertamento sono andate comunque avanti. Il sospetto avanzato dagli agenti della Polizia postale che si potesse trattare di una partita di droga spedita, in particolare panetti di hashish, dato il colore giallastro della sostanza, probabilmente accompagnati da sostanze profumate per nascondere l’odore, improvvisamente fuoriuscite. Di qui la corsa contro il tempo per individuare e sottoporre ad accertamenti il mittente ed il destinatario. Nel frattempo sul posto sono arrivati i tecnici dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (Arta) che hanno a loro volta effettuato altri campionamenti sulle sostanze contenute nel pacco.Anche se ci vorrà ancora un po’ per capire nel dettaglio la tipologia delle sostanze, sembra che il pacco contenesse barattoli con saponette e profumi vari, di produzione artigianale, inviato da un amico del destinatario. Il cittadino straniero subito contattato dagli investigatori ha confermato la natura sul contenuto del pacco la cui improvvisa rottura nel giro di pochi minuti ha mandato in fibrillazione il centro postale operativo.