Da una lite in casa a una segnalazione alla prefettura in quanto consumatore di droga il passo può essere breve. Oppure no, a seconda dei punti di vista.

Breve perché non te l’aspetti certo che una serata con il tuo partner possa finire con l’intervento della polizia, ma se invece si focalizza l’attenzione su almeno sei ore fuori di casa allora ecco che la notte di follia che ha visto protagonista un 43enne perugino diventa particolarmente lunga, e si può anche capire come la sua partner abbia deciso di chiamare la polizia per denunciarlo.

LA RICOSTRUZIONE

Siamo in un appartamento di Ponte Felcino, nella serata di sabato. Scoppia una lite tra i due fidanzati con lui che decide sia meglio allontanarsi. Uscire, farsi un giro. Opta per un bar nelle vicinanze, ed ecco che la classica «boccata d’aria» per una lite e (probabilmente) una vita di coppia non proprio soddisfacente prende una piega decisamente inaspettata.

All’interno del locale ci sono infatti due ragazze con cui il 43enne finisce per familiarizzare.

Una chiacchiera tira l’altra, finché ecco la proposta che non ti aspetti: seguirlo a una festa a casa loro. Questo almeno è quanto racconta l’uomo quando rincaserà dopo oltre quattro ore in condizioni evidentemente poco lucide e con della droga in tasca.

Il racconto che fa il 43enne prima alla compagna furiosa e poi agli agenti della squadra volante, giunti sul posto dopo la chiamata da parte della donna, è che dopo aver deciso di andare al party cui era stato appena invitato, nell’abitazione in cui i tre arrivano dopo poco si scatena un vero e proprio baccanale: oltre alle due donne, infatti, sarebbero sopraggiunte altre persone per dare vita una vera e propria orgia. Sesso di gruppo con tanto di alcol e droga, con il 43enne che dopo la notte brava torna a casa decisamente stordito, ma per nulla intenzionato a nascondere l’accaduto. O almeno quello che lui racconta sia successo.

La stessa versione infatti la darà tanto alla compagna quanto ai poliziotti. La donna, incredula ed evidentemente ancora più furiosa del momento della lite, decide di chiamare la polizia. Compone il 112, numero unico per le emergenze, e nel giro di pochissimo alla porta di casa bussano due agenti della squadra volante.

La donna racconta l’accaduto, racconta ai poliziotti la sua rabbia nell’aver visto il fidanzato rientrare in casa a notte fonda e in condizioni alterate da alcol e droga e, dopo aver ulteriormente constatato che era in possesso di droga, a la decisione presa di chiamare la polizia. Di fronte agli agenti, l’uomo conferma quanto prima raccontato alla fidanzata, e dopo un passaggio in questura viene sanzionato proprio in quanto consumatore di droga.