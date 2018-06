Niente vacanze per il volo cancellato: Ryanair dovrà pagare 2mila euro di risarcimento a una coppia di salentini

Duemila euro di risarcimento complessivo per una coppia salentina che aveva saltato le vacanze in Portogallo per cola di un volo cancellato: la notizia viene da Lecce, dove il Giudice di Pace ha condannato Ryanair a risarcire la coppia accogliendo il ricorso avanzato dal loro difensore, l'avvocato Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce.





La compagnia aerea dovrà versare ai passeggeri 2.000 euro complessivi, oltre interessi e spese legali, riconoscendo loro 400 euro ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione, 500 euro ciascuno quale «importo supplementare per i gravi disagi» e 200 euro per il rimborso del costo dei biglietti relativi alle altre tratte, non utilizzati a causa della cancellazione.

