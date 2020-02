Segue il navigatore e finisce con il Tir nel centro storico di Fondi: strage di insegne e cartelli

Con Waze e Maps sembravano essere finiti per sempre i tempi in cui i navigatori, se seguiti alla lettera, conducevano automobilisti forestieri su scale, fontane e vicoli ciechi e invece no, anche nel 2020, la tecnologia continua a fare brutti scherzi. È capitato questa mattina ad un autotrasportatore finito con il suo Tir lungo lo storico, centralissimo e pedonale Corso Appio Claudio di Fondi.

Nulla di eccessivamente grave, al massimo una multa, se fosse capitato ad una vettura ma le cose si sono complicate per via della mole del mezzo. Neppure il tempo di imboccare la strada che attraversa il centro storico di Fondi ed è stata strage di insegne, segnali stradali e calcinacci, probabilmente grattati dai balconi degli edifici.



Incredibili peripezie per girare il mezzo proprio dinnanzi il piazzale della Chiesa di Santa Maria. Tempestivo l'intervento della Municipale i cui agenti hanno cercato di fornire supporto all'autista. Prima di ogni eventuale multa e sanzione, del resto, la priorità è stata quella di far uscire il tir dal centro storico di Fondi