Napoli, ristorante non ha spazio per i tavoli all'aperto: i clienti mangiano sulle tavolette del wc (per protesta)

Non tutti i ristoranti hanno spazio fuori dove poter posizionare i tavolini. E allora c'è chi dà libero sfogo alla fantasia pur di permettere ai clienti di mangiare qualcosa. A Napoli, un'attività del centro storico ha utilizzato le tavolette del wc per far consumare il pasto a chi voleva. Come? Bastava indossare l'anello del copriwater e utilizzare il coperchio per posizionare i primi piatti. L'arte di arrangiarsi si è spinta fino a questo in tempi di Covid. Pur di continuare a lavorare i titolari delle attività di ristorazione sono disposti a tutto.

Il messaggio - L'attività commerciale che ha dato il via alla protesta ha pubblicato l'intervento sui social: «Della serie: Che si deve fare per campare! "Siamo finiti nel [🚽] ", dedicato a tutti i colleghi che non hanno potuto aprire perché privi di #dehors, ma anche agli altri ristoratori che comunque soffrono di una situazione paradossale». C'è anche la petizione in rete «Aiutaci a chiedere indennizzi per le attività di ristorazione che non hanno spazi esterni» che conta più di 12mila firme.