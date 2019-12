Meningite e sospetta tbc, grave bimbo: chiusa la scuola. Natale di paura tra le mamme

di Elena Romanazzi

Il tam tam tra le mamme è stato immediato. «Tubercolosi a scuola?» Forse, non si sa. Ma di sicuro si è avviata una azione di prevenzione. Via Adriano, istituto comprensivo Marotta. Venerdì scorso dal Cotugno, passando ovviamente per la Asl, arriva la segnalazione di un bambino ricoverato in gravissime condizioni per una meningite da pneumococco, deve essere operato la pressione cranica è fortissima e viene trasferito al Santobono. Il piccolo che frequenta la scuola divisa in tre plessi durante i...