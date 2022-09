Li hanno già soprannominati la carica dei 26mila. Sono 26.114 i candidati che da oggi concorrono alla selezione per i 500 posti da operatore ecologico messi al bando dal comune di Napoli. Ai banchi per sottoporsi al test delle 50 domande a risposta multipla ci sono anche centinaia di laureati, avvocati e commercianti pronti a lasciare le loro professioni attuali per vestire la tuta da operaio di Asia, l'azienda di igiene urbana del comune. Indice di come il posto fisso nel "pubblico" continui ad attirare, soprattutto in tempi incerti come quelli di oggi.

Le prove di selezione, aperte oggi alle 8 alla mostra di Oltremare, andranno avanti fino al 30 settembre con 3 turni giornalieri.

Tra i candidati: «Meglio fare l'operatore ecologico che l'avvocato»

Anche se il studio richiesto è solo la terza media, Il 5% dei candidati è laureato (1232), mentre più della metà, 10.445, presenta un diploma di scuola superiore. Insomma tra i candidati c'è di tutto: dal commerciante a chi ha lavorato nella ristorazione e chi in azienda a chi è disoccupato di lungo corso. «Non è il lavoro dei miei sogni» ammette Nunzia, laureata in giurisprudenza e intervistata da La Repubblica «Ho un figlio disabile e fare l'avvocato non mi consentirebbe di dedicargli tempo. Poi ho scoperto lavorando in Asìa che non è assolutamente un mestiere degradante e umiliante. Sono addetta allo spazzamento, all'inizio mi vergognavo ma poi mi sono fatta apprezzare e l'azienda ci tratta bene. I test non sono difficili, ma i partecipanti sono tanti e credo che molti raggiungeranno il massimo punteggio. Dispiace non avere garanzie: chi è disoccupato parte con più punti di chi come me ha maturato una esperienza in azienda ».

E se molti sono giovani alle prime esperienze, non manca chi vede il concorso pubblico come un'opportunità per reinventarsi e dopo una vita di precarietà cerca il posto fisso prima di andare in pensione: il 10% sono over 50. Anche se il comune ha già avvertito che dei 500 posti disponibili, 200 saranno riservati ai giovani tra 18 e 29 anni con contratti di apprendistato.

Per la provenienza geografica, il 98% delle domande viene dalla Campania, ma c'è anche qualcuno fuori regione: 37 dalla Sicilia, 77 dalla Lombardia, 61 dall'Emilia Romagna e 5 dall'estero.

Le domande: da TikTok al dialetto napoletano

Oltre 5mila le domande rese pubbliche da Asia sulla banca dati dal 3 settembre. Gli argomenti spaziano dai testi delle canzoni di Ligabue, al codice dell'ambiente fino ai Mneskin e Tiktok. Accanto alle conoscenze base di diritto, c'è la cultura popolare partenopea: dal calcio (chi ha vinto il mondiale tra Pelè e Maradona?) alla musica (molte domande su Pino Daniele) e al dialetto (cosa è la "caccavella? uno strumento di musica popolare").