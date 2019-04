Nadia Toffa, chemio con la mamma al San Raffaele: «Agli haters dico che ferite lei»

di Silvia Natella

Buongiorno ragazzi; oggi giorno di chemioterapia. Ma si sorride sempre; oggi poi ho una compagnia d’avventura speciale. La mia dolcissima mammina. Baci solari e viva la vita sempre. Buona giornata a voi pic.twitter.com/W9e72BgJtY — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 16 aprile 2019

continua a documentare le cure e a esprimere la sua voglia di vivere. Ha condiviso con i followers un altro momento della sua malattia. Durante l'ultima seduta diha goduto della compagnia e del supporto di una persona speciale: sua mamma. Entrambe bionde e con il sorriso, si mostrano insieme in un selfie dall'ospedaledi Milano . «Buongiorno ragazzi; oggi giorno di chemioterapia. Si sorride sempre; oggi poi ho una compagna d’avventura speciale. La mia dolcissima mammina. Baci solari e viva la vita sempre. Buona giornata amici carissimi», scrive in un post pubblicato su Twitter e su Instagram.La foto ha fornito alla conduttrice del'occasione per presentare la sua mamma, ma anche per "togliersi qualche sassolino dalla scarpa". «Agli str**** che mi danno per morta o mi augurano la morte con fake news dico “ferite soprattutto la mia dolcissima mamma"», scrive tra i commenti al post senza usare mezzi termini.Un messaggio diretto agli haters, che l'accusano di strumentalizzare il suo cancro, ma anche a chi periodicamente la spaccia per morta.Infine, parole di speranza a chi, come lei, sta lottando per continuare a vivere: «In bocca al lupo a tutti quelli che stanno combattendo. E non solo una malattia...la vita ci sfida di continuo. Vi voglio bene assai».