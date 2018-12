Nadia Toffa, dedica speciale su Instagram: «Lui per me c'è sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vi presento una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre». Nadia Toffa fa una dedica speciale su Instagram condividendo una foto con un uomo, che lei chiama Maxi.«Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. LUI È MAX. “MAX È MAX”. E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c’è sempre e così io per lui», scrive la Toffa, che nella foto abbraccia teneramente l'amico in questione. «Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì». Che siano solo amici o ci sia qualcosa di più?