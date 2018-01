Le multe stradali arriveranno sulla Pec. Il decreto anti-furbetti: "Impossibile ignorarle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novità importanti in arrivo sulle, a quasi 5 anni dalla lontanissima legge 93 del 2013: è di questi giorni la notizia, direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, del decreto che rende operativa la notifica delle multe via Pec, ovvero sulla Posta elettronica certificata. La multa diventa, che non potrà dire di non aver ricevuto niente,Se ad esempio la polizia ferma un automobilista che ha violato il Codice, lo identifica e gli chiede un valido indirizzo Pec, che verrà considerato da quel momento il suo "indirizzo digitale". Il poliziottoanche alle altre persone coinvolte nell'infrazione, compreso il proprietario dell'auto se in quel momento non era alla guida. Ma se al poliziotto diciamo di non avere una Pec?, per capire se siamo sinceri o meno.La e-mail che la Polizia ci invia avrà come oggetto "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada", e dovrà contenere, nome del funzionario, indirizzo e telefono dell'ufficio in cui si può accedere al fascicolo, l'elenco pubblico di origine del nostro indirizzo Pec, eLa procedura di invio della notifica, che noi apriamo la mail certificata o meno, basterà a dare per scontato che la multa l'abbiamo ricevuta, e quindi non possiamo trincerarci dietro il "non aver ricevuto niente": se al contrario la procedura fallirà, si procederà all'invio tradizionale della multa, per posta ordinaria.