Mostro di Firenze, in vendita le stampe e i disegni di Pietro Pacciani Quanto costa il lotto

Meno di mille euro per portarsi a casa un pezzo di storia. Criminale. Le stampe - dodici in tutto - dei disegni di Pietro Pacciani, il maggiore sospettato di essere il Mostro di Firenze, sono in vendita on line. Si tratta dei disegni che "il Vampa" (come veniva chiamato dai compaesani di Mercatale) realizzò in carcere tra il '94 e il '96 e che sono rimasti nella disponibilità della "Falco investigazioni" di Lucca, all'epoca consulente di parte.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Zodiac, scoperta l'identità dell'assassino seriale... VENEZIA Esposizione dei disegni di Pacciani, l'alt dell'ospedale alla...

I disegni originali

Le stampe, litografie in alta qualità riproducenti i disegni originali con tanto di autentica, ritraggono persone, animali e vedute e costano la bellezza di 960 euro per l'intero lotto. Stramberie per amanti dell'orrido? Forse. Ma di certo c'è che l'articolo suscita appetito: «Stiamo riscontrando molto interesse attorno a queste litografie di Pacciani - spiega Matteo Cannella, che insieme al fratello Luca e al padre Davide si occupa dell'operazione online -. Si tratta di un collezionismo piuttosto particolare, sicuramente, ma anche di criminologi e di studiosi convinti che da questi disegni si possa risalire ad analisi psichiche approfondite di certi disturbi».

Zodiac, scoperta l'identità dell'assassino seriale dopo 50 anni: terrorizzò la California

Venezia. Pacciani, alt dell'ospedale a mostra. Sgarbi: «Diventò mostro di Firenze per un disegno non suo»