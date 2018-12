Addio a Roberto Martinelli, il numero uno dei giornalisti giudiziari italiani

È morto all'età di 82 anni il giornalista Roberto Martinelli. A darne notizie l'Associazione Stampa Romana. «Martinelli, il numero uno dei giornalisti giudiziari italiani - sottolinea - si é spento stamattina al Policlinico Gemelli dove era ricoverato da un paio di settimane. Aveva 82 anni».



Martinelli, «è stato vicedirettore del Corriere della Sera e capo della redazione romana de La Stampa, nonché inviato de Il Giorno e collaboratore de L'Espresso. È stato anche consigliere dell'INPGI e Presidente onorario del Premio per il giornalismo di inchiesta Giustizia e verità - Franco Giustolisi. I funerali si svolgeranno domani sabato 29 dicembre alle 11,30 a Roma nella Cappella del Don Orione in via della Camilluccia 112-120.

