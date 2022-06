Roma, lanciano monopattino da Trinità dei Monti, danni alla scalinata: multati due turisti

Avrebbero danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti con un monopattino. Per questo una coppia di turisti è stata fermata e multata dalla polizia locale di Roma Capitale. I due sono stati sanzionati per 800 euro. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Intorno alle 2.45 i due, di 28 anni lei e 29 lui, sono stati fermati dagli agenti del I Gruppo Trevi. Per la donna è scattata anche la denuncia per danneggiamento a un bene monumentale, poiché ha lanciato il monopattino di proposito dalla scalinata. Ulteriori accertamenti da parte della Sovrintendenza Capitolina sono comunque in corso e permetteranno di accertare l'esatto ammontare dei danni.

