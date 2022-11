Monia Venturini, la giornalista del Tg1 abbandona all'improvviso il collegamento: «Scusate, un problema». Telespettatori in ansia. Cosa è successo

Monia Venturini era in diretta con il Tg1 in un collegamento da Sharm El Sheik per Cop27. Ma proprio mentre raccontava le ultime notizie sull'evento per il cambiamento climatico, la giornalista ha dovuto interrompere il collegamento in fretta, chiedendo scusa per quanto stava succedendo. Una scena che ha messo in agitazione i telespettatori che non hanno capito i motivi dell'interruzione.

Il giallo della spiegazione (poi cancellata)

Il suo collegamento parte spedito, ma poi si blocca all'improvviso. Monia Venturini spiega che l'accordo si è incagliato sul nodo risarcimenti. Poi si blocca: «Scusate. Scusate un problema» e sparisce dall'inquadratura. Giorgia Cardinaletti, la collega che in studio sta conducendo il telegiornale delle 20, prosegue senza dare spiegazioni ai telespettatori, che cercano di capire sui social quanto accaduto. E in realtà è la stessa Venturini a dare una risposta in un tweet pubblicato pochi istanti dopo: «Non stavo morendo in diretta, mi hanno bloccato perché qui non si poteva fare il collegamento. Stato di polizia, appunto»., dice polemica. Quel tweet, però, viene cancellato pochi secondi dopo, riaprendo il giallo.