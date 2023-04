Monaco per un mese, boom di curriculum per l'annuncio dell'abbazia di Montecuccoli. Dalla cucina agli animali: ecco le regole

Monaco per un mese, l'annucio per persone di ogni sesso e credo religioso lanciato dall'abbazia di Montecuccoli della Chiesa d'Oriente sta riscuotendo grandissimo successo. L'abbazia del comune di Barberino del Mugello (Firenze), sta cercando candidati che vogliono provare la vita dei monaci per almeno un mese da maggio a ottobre, possano accudire gli animali del rifugio, ed effettuare piccoli lavori di agricoltura, giardinaggio, cucina, pulizie.

L'annuncio

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, la Chiesa d'Oriente, che nulla a che vedere con il mondo cattolico o bizantino, avrebbe già ricevuto tantissimi curricola di interessati. «Non è prevista alcuna consacrazione o voto o altro, ma la condivisione di spazi e orari e la vita come i monaci», precisano i religiosi nell'annuncio pubblicato sulla loro pagina Facebook, chiedendo i candidati «talento organizzativo», mentre l'esperienza «è un vantaggio ma non un obbligo», ma è richiesto che gli aspiranti 'monacì «siano nella ricerca spirituale, e accettino di mangiare vegetariano». L'abbazia di Montecuccoli è una sede della Chiesa d'Oriente, luogo di ricerca spirituale e di insegnamento dell'Esicasmo Trascendentale, una forma di meditazione cristiana. Gli oltre 2.000 metri quadri del complesso ospitano spazi comuni per la preghiera e la meditazione; aule per i corsi, incontri e i seminari; ma anche un liquorificio, una produzione di oli essenziali, una mensa comunitaria e una bottega.