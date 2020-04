Milano, Deliveroo le consegne diventano green: ecco i mezzi elettrici

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le consegne di Deliveroo? Sicure e rispettose delle norme igienico-sanitarie e, da oggi, anche più green. In occasione dell’Earth Day 2020 - la giornata istituita e dedicata dall’ONU alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia del pianeta - la piattaforma leader dell’online food delivery lancia una nuova partnership con Go-Volt, start-up che offre servizi di micromobilità sostenibile in sharing. Grazie alla partnership con GoVolt, saranno messi a disposizione per i rider di Milano 10 e-scooter in sharing ad uso completamente gratuito e, per tutta la fase dell’emergenza, l’intera flotta di scooter sarà a disposizione alla tariffa speciale di € 0,03/min. In seguito, nella fase successiva al lockdown, i rider di Deliveroo potranno beneficiare di uno sconto del 50% sulla tariffa. Attraverso questa nuova partnership, l’impegno di Deliveroo raddoppia. Da un lato le iniziative finora sviluppate per garantire la massima sicurezza e la tutela della salute di rider, ristoratori e clienti nel corso dell’emergenza Covid-19; dall’altro, si rinnova l’impegno favore della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, che da sempre ha caratterizzato le attività della piattaforma: dalle iniziative sviluppate per ridurre il consumo di plastica, dando la possibilità ai propri clienti di scegliere di non ricevere posate in plastica insieme al cibo ordinato, all’impegno sul fronte del riciclo e della sostenibilità del packaging. In particolare, per quanto riguarda le posate, in questi primi mesi del 2020, l’85,6% degli ordini sono stati effettuati senza richiedere le posate di plastica, in aumento rispetto all’83% dell’interno 2019. “Vogliamo che la nostra presenza nei territori e nelle comunità in cui operiamo determini valore non soltanto dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche sociale e ambientale. Da qui, l’impegno per un servizio ancora più sostenibile, capace di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia. “Questa iniziativa è parte di una strategia più ampia, che guarda al futuro, nell’ambito della quale siamo impegnati, a medio termine, per promuovere la mobilità elettrica, la riduzione delle emissioni e il packaging ecosostenibile”. “Siamo impegnati da tempo sul fronte green ed eco-sostenibile della mobilità cittadina. Permettere ai rider dei servizi di delivery di circolare con scooter elettrici, nel rispetto della distanza sociale, della sicurezza e della salvaguardia della salute di tutti, è una nostra priorità” ha detto Giuliano Blei, Founder & CEO di GoVolt. “La collaborazione con Deliveroo è un ulteriore passo nel fornire servizi di mobilità condivisa, a supporto della città e dei milanesi”.Tutte le iniziative di Deliveroo a favore di rider, ristoranti e clienti durante l’emergenza Covid-19:Nel corso dell’emergenza Covid-19, Deliveroo ha implementato una serie di misure per sostenere e a garantire un servizio sicuro, per la tutela di rider, ristoratori e clienti: • consegna “senza contatto”, per evitare ogni possibile contatto dal momento del ritiro del cibo al ristorante fino alla consegna al cliente; • distribuzione di mascherine ai rider e messa a disposizione di un rimborso a tutti i rider per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; • nuova assicurazione privata, gratuita per i rider e totalmente a carico di Deliveroo, qualora dovessero - malauguratamente - contrarre il Covid-19; • comunicazioni costanti e aggiornate rivolte ai rider per informare e sensibilizzare sull’adozione di tutte le più stringenti misure igienico-sanitarie, in linea con quanto stabilito dalle istituzioni e autorità sanitarie. Per quanto riguarda i ristoranti, Deliveroo ha: • introdotto il nuovo servizio di pagamento rapido che consente ai ristoranti di accedere rapidamente ai proventi delle consegne su base settimanale, sostenerne la liquidità e il flusso di cassa; • ha elaborato e ha diffuso le linee guida Assodelivery / FIPE, per assicurare il più scrupoloso rispetto della normativa; • introdotto misure economiche specifiche a sostegno dei ristoranti in maggiore difficoltà; • sviluppato strumenti di marketing per aiutare i ristoranti a promuovere il loro servizio; • definito un team dedicato a sostenere i ristoratori nella fase di attivazione del servizio e nella gestione dell'attività di delivery; • realizzato un sito dedicato che è accessibile a questo indirizzo http://go.deliveroo.com/it/Covid19 con informazioni dettagliate su come operare in questo momento difficile; • pubblicato delle "best practices" per gestire i ristoranti in una fase come questa in cui è possibile solo preparare il cibo per il delivery; • condiviso i consigli di esperti e autorità su come operare in sicurezza durante questa crisi.