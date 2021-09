Milano, festa al Centro Visconti: quasi mille persone radunate per il concerto della cantante Marisol. Scatta la denuncia

Quasi mille persone tutte insieme in una mega festa peruviana a Milano.

Una donna peruviana di 33 anni è stata denunciata dalla polizia di Stato per aver organizzato la festa abusiva il 29 agosto scorso nel Centro sportivo Visconti in via delle Forze Armate. Per la festa è stato allestito un palco, all'aperto ed erano presenti oltre 900 persone paganti che hanno partecipato all'evento. Si tratta di una esibizione della cantante peruviana Marisol y la Magia del Norte.

All'interno della struttura erano stati installati un palcoscenico per l'esibizione musicale, diversi gazebo per la consumazione di cibo e bevande, uno spazio per l'intrattenimento di bambini, con personale addetto alla sicurezza. La festa è stata scoperta dagli agenti del Commissariato Lorenteggio durante il servizio di pattugliamento del territorio. La donna di 33 anni è stata denunciata per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo ed è stata multata.