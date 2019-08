«Mercoledì per la quinta volta abbiamo cercato di arrivare al punto Atm Point di Piazza Duomo. Alle 5.10 c'erano circa quattrocento persone e alle 5.30 i numeri erano esauriti», riferisce furibonda M.C a Leggo

Il motivo? Un centinaio di persone l'altra mattina, ben prima delle 5, era già davanti all'Atm Point per prendere un numero per cominciare la coda per poter parlare con gli impiegati dell'Azienda trasporti milanesi incaricati del servizio di assistenza al cliente.E per avere quelli agevolati in base all'attestazione Isee, i cittadini sono obbligati a recarsi al centralissimo Atm Point del Duomo. Ma, come testimoniano le foto, gli uffici non sembrano predisposti a smaltire una così ampia richiesta di domende e si formate lunghissime code.«Parlano tanto di città europea e non sono nemmeno in grado di offrire un servizio di base ai propri cittadini. Pagherò anche questo mese l'abbonamento mensile intero, pur avendo una certificazione Isee. Parliamo tanto di Milano capitale europea... ma dove che non sanno affrontare una situazione che dovrebbe rientrare nella normalità di servizio al cittadino. Quale città europea che non ti consente di fare il nuovo abbonamento on line allegando la certificazione Isee e spedizione a casa? E mi fermo qui....», ha concluso M.C. furibonda.