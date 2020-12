Milano, Sala si ricandida a sindaco: «Fiero di come ho guidato la città per cinque anni»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, correrà per un secondo mandato. «Alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano - ha spiegato Sala in un video sulle sue pagine social - In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro e di avere le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio Ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo».

«In questi difficili mesi ho avuto modo di riflettere su cosa vuol dire amministrare politicamente la comunità milanese. Una riflessione che s'intrecciava con la consapevolezza di saper di dover prendere una decisione relativamente alla mia possibile ricandidatura», ha spiegato Beppe Sala in un video postato su Facebook.

«Mi candido a ottenere la vostra fiducia per poter guidare una nuova trasformazione di Milano. Come potete capire dalle mie parole non mi candido quindi per completare il lavoro ma per avviare una nuova fase». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di correre per un secondo mandato, in un video sulle sue pagine social. Una nuova fase di Milano «che sarà difficile, faticosa, ma anche, e ne sono convinto, riporterà Milano ad essere una città di ispirazione per il nostro Paese per l'Europa e per il mondo. Sono pronto, a voi decidere - ha aggiunto -. Essendo convinto io che, se non sceglierete me, certamente avrete la possibilità di scegliere altri candidati capaci, perché così è sempre stato a Milano. Nel frattempo mi impegnerò al massimo fino all'ultimo giorno del mio mandato». «Tanti dicono di amare questa città, io l'ho dimostrato, dedicando una parte significativa della mia vita al bene dei milanesi - ha concluso -. Sono più di 10 anni che antepongo tutto ciò alla mia vita privata, e anche questo è un fatto».

«Sono fiero di aver potuto guidare Milano in un periodo così particolare: estremamente glorioso per i primi quattro anni e difficilissimo nell'ultimo. Dando per scontato che non tutti saranno d'accordo, sono fiero di come l'ho fatto. Ci sono le opinioni e ci sono i fatti: un fatto è che Milano ha vissuto una fase di straordinaria crescita e si è imposta all'attenzione del mondo per la sua attrattività». È uno dei passaggi del messaggio social con cui Giuseppe Sala annuncia la sua ricandidatura come sindaco di Milano.

«L'annuncio della ricandidatura di Sala è una bellissima notizia», commenta il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un tweet.

L’annuncio di @BeppeSala è una bellissima notizia per Milano. Un grande Sindaco che si rimette al servizio della sua città — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) December 7, 2020

