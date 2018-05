«Troppe nutrie, mangiamole»: il sindaco mantiene la promessa. Ecco il suo pranzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava una provocazione quella di, il Sindaco di Gerre de'Caprioli, in provincia di. Ma la proposta dellacome nutrimento si è trasformata in realtà. Tre giorni fa Marchi con un post su Facebook aveva pubblicizzato la sua idea e ieri ilè stato servito a casa sua.«Si regoli la- aveva proposto Marchi su Fb - Mangiamole nei ristoranti e nelle sagre! Qui nella bassa ne saremmo certo contenti! Altro che gabbie, fosse comuni, celle frigorifere.... tegami e padelle! Garantisco organizzazione sagra paesana gastronomica a tema!».LEGGI ANCHE: «Troppe nutrie? Mangiamole, sono buone come il coniglio». Proposta choc del sindaco su Fb Prima una marinatura notturna a base di limone, poi la carne di roditore è stata servita, in seguito a una lunga cottura a base di birra. Le foto documentano la soddisfazione del sindaco per la singolare pietanza. Quanti seguiranno Marchi in questa stravaganza alimentare? Lo vedremo in occasione della promessa sagra, anche se resta lasull'argomento. Nessun dubbio per i vegani, che non la mangeranno di sicuro.