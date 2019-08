Meteorite nel cielo sopra l'Italia: «Ha illuminato la notte» Video

Un meteorite la scorsa notte è entrato in contatto con l'atmosfera sopra i cieli della Sardegna. L'isola è stata illuminata a giorno per qualche istante prima che la scia luminosa sparisse. Centinaia di avvistamenti e il consueto tam tam sui social, con tanto di foto e filmati, alcuni dei quali ripresi dalle testate giornalistiche locali.



«Erano passate le 22.30 quando ho notato un forte bagliore nel cielo che ha illuminato la stanza dove stavo guardando la tv - dice all'ANSA Marco Duò, pubblicitario cagliaritano testimone dell'evento - subito sono corso fuori nel terrazzo con la mia compagna e abbiamo visto una palla gialla con una scia luminosa dietro che sembrava stesse cadendo a pochi chilometri da noi. Per lo più assomigliava ad un razzo segnalatore, ma la luce era più accesa e gialla. Pochi secondi ed è sparita in direzione nord ovest». Gli avvistamenti non hanno però suscitato timore: non risultano segnalazioni ai numeri di emergenza.

