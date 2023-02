Meteorite avvistato al Centro-Sud. «Una scia luminosa, poi il boato»: testimonianze da Puglia, Campania e Lazio

Una luga scia luminosa, poi il boato. Stanno arrivando in queste ore numerose segnalazioni di un meteorite (o un bolide) che ha solcato i cieli del Centro-Sud, simile a quello avvistato ieri nel nord della Francia. Gli avvistamenti si concentrano per lo più in Puglia e Basilicata, ma c'è chi giura di averlo visto anche nel Lazio e in Campania. Tutti fanno riferimento alla lunga scia luminosa lasciata dal meteorite, mentre alcuni utenti sostengono addirittura di aver udito un boato.

Il fenomeno è confermato dalle immagini di una webcam a Marconia, frazione del comune di Pisticci in provincia di Matera, e condivisa sui social da un utente. La caduta è avvenuta alle 18.59 di oggi.

Le testimonianze

«Si è illuminato il cielo come se fosse giorno, poi ho sentito un boato», racconta un ragazzo che lo ha visto da Casamassima (Bari). «È stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese», racconta una ragazza da Martina Franca (Taranto). Al momento non ci sono state segnalazioni di danni ai Vigili del fuoco.

Cos'è un meteorite

Il meteorite è un frammento di materiale roccioso o metallico: diventa luminoso - sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione - nell'attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. Prende il nome di meteorite ciò che rimane dopo l’ablazione atmosferica di un meteoroide.