Ferragosto: sole e temporali in serata. Allerta gialla in Lombardia e Friuli Venezia Giulia

Sole, meteo estivo certo, e poi anche temporali in serata su almeno quattro regioni (su due c'è allerta maltempo). Questo Ferragosto si caratterizza per la presenza dell'anticiclone africano che porta picchi di caldo anche di 7-8°C sopra la media stagionale. Ma c'è anche l'allerta meteo al nord dove ci saranno improvvisi temporali in serata. Partiranno dalle Alpi ma toccheranno anche diverse città del nord Italia.

APPROFONDIMENTI PODCAST Meteo pazzo? Cambiamento climatico, eventi estremi e incendi in... DIRITTI Vacanze, voli cancellati: come ricevere il rimborso e il risarcimento... LECCO Maltempo, torna la paura nel Lecchese: 120 sfollati da un campeggio a... LA PAURA Como, esonda il lago: strade allagate, 100 evacuati. Albergo travolto...

Giornata tra sole e caldo intenso. Qualche temporale ci sarà#meteo #Ferragosto https://t.co/Je2xjtWZl4 — 3B Meteo (@3BMeteo) August 15, 2021

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono queste le regioni che dovranno aprire l'ombrello. Nel pomeriggio si manifesteranno le prime infiltrazioni umide dall'Europa centrale che determineranno un aumento della nuvolosità sull'arco alpino, tanto che si formeranno i primi rovesci o temporali su Verbano, Trentino e Alto Adige. In serata temporali più organizzati interesseranno in modo sparso un po' tutto l'arco alpino, più frequenti sulle Dolomiti Venete e nella notte su lunedì qualche fenomeno potrà sconfinare alla fascia pedemontana lombarda.

Attenzione a qualche rovescio possibile nel pomeriggio-sera anche sulle zone interne abruzzesi, in locale sconfinamento alla costa pescarese. Altrove tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature massime fino a 38°C sulla bassa Val Padana, interne marchigiane, tirreniche, sarde e Materano, fino a 40°C sul Tavoliere delle Puglie.

Meteo weekend Ferragosto, ultimi giorni di grande caldo (39° a Roma e Firenze): ma da lunedì fresco e temporali

Haiti sempre in ginocchio fra terremoti, alluvioni, uragani, epidemie, colpi di stato e scandali Onu

Dove è stata diramata l'allerta

Allerta meteo a Milano in serata: il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità gialla (ordinaria) per stasera, a partire dalle 21, per il rischio di fenomeni temporaleschi. È stato quindi attivato - informa una nota di palazzo Marino - il COC, il Centro Operativo Comunale, per il monitoraggio. Sono state allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia locale e di MM.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta di color giallo per criticità idrogeologica a causa dei temporali anche forti previsti nelle prossime ore in regione. L'avviso meteo ha una durata di 24 ore a partire dalle 6 di domani mattina. L'anticiclone di origine africana - spiega la Protezione civile - ritirandosi favorirà l'afflusso di correnti meridionali più umide nei bassi strati. Domani (16 agosto, ndr) inizieranno ad affluire in quota correnti più fresche dall'Europa settentrionale, che favoriranno progressivamente maggiore instabilità a partire dalla mattinata sulla fascia alpina, successivamente anche sul resto della regione.

Martedì 17 agosto affluiranno correnti nord-orientali più fresche anche nei bassi strati. Secondo le previsioni, domani il tempo sarà instabile, saranno probabili temporali sparsi anche forti, che sulla zona montana potrebbero presentarsi già in mattinata, successivamente sulla pianura dal pomeriggio, sulla costa in serata e nella notte. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest in genere moderato. In seguito ai temporali su pianura e costa in serata sarà possibile vento da nord o nord-ovest da sostenuto a forte. Martedì nella notte e fino al mattino saranno probabili temporali sparsi anche forti su pianura e costa, poi miglioramento. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.