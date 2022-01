Temperature pazze, da zero gradi alla primavera in un'ora: perché accade? "Colpa" del vento di Fohen

Da zero gradi a temperature primaverili nel giro di poche ore. I termometri sembrano impazziti nel Nord Italia, in particolare nel Nordovest. A Domodossola, il caso più eclatante si è registrato uno sbalzo termico di 17° gradi in un'ora, passando da una temperatura di -3.2°C delle 7 ai 13.8°C delle 8:30.

APPROFONDIMENTI AMBIENTE Antartide, ENEA: "Dalle nubi polari nuove informazioni sul clima" ROMA Neve ai Castelli Romani, imbiancati i Pratoni del Vivaro. Ghiaccio in... ITALIA Caldo anomalo, sbocciano le mimose con 2 mesi di anticipo FROSINONE Smog, picco di valori negli ultimi giorni in tre città... IL CASO Neve, la maledizione di Campocatino: ora non si trova un caposervizio...

La causa? Il vento di Fohen, in Italiano chiamato anche Favonio. «La causa è nell'ingresso prepotente dei venti di foehn indotti da una forte differenza di pressione tra la Pianura Padana e i settori oltralpe» ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara «Un fenomeno caratteristico del Nord Italia, ma che stamattina ha provocato sbalzi termici davvero ragguardevoli».

In alcune città le temperature sono salite di 17 gradi in poche ore

Questa mattina all'alba si registravano temperature diffusamente sotto lo zero, con forti gelate in Valpadana, ma nel giro di due-tre ore si è assistito ad un'impennata termica notevole, in alcuni casi anche di oltre 15-18°C. Tra Piemonte orientale e ovest Lombardia si è passati da temperature mediamente di -1/-4°C alle ore 6-7 del mattino, a temperature fino a 15-17°C alle ore 10-11. A Como in due ore la temperatura è passata da -3° a 11° e a Milano dagli 0 gradi delle 8 del mattino ai 17° delle 13.

Dove non arriva il vento di Fohen 10 gradi in meno

Le intense raffiche di foehn hanno scalzato lo strato nebbioso che stazionava da giorni: i cieli ora sono limpidi, con umidità relativa bassissima. «Laddove non agisce il vento di fohen, come nel caso della pianura lombardia orientale, ristagna la nebbia e si registrano anche 10°C in meno in una manciata di km» afferma il meteorologo «Se così nel pavese si registrano 15°C, nel bresciano non si superano i 3-4°C. Ecatante anche il fatto che a Bergamo alle ore 13 si registravano 5°C, mentre una decina di km più a Ovest si arrivava anche a 15°C».

Mentre sulle pianure del Nordest le temperature rimangono basse, perchè il vento fatica a conquistare la pianura, gli effetti di Foehn si fanno sentire sulle Dolomiti settentrionali e in Alto Adige: a Bolzano la temperatura è schizzata a 14°C. Un simile effetto si sta riscontrando anche tra Liguria e alta Toscana, dove le temperature sono salite rapidamente, fino a sfiorare in alcuni casi i 17-18°C.