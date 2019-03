Meteo, week end di sole e caldo ma da lunedì torna l'inverno: pioggia e neve su tutte le regioni

di Alessia Strinati

Tornerannoche faranno riabbassare le temperature portando via l'anticipo di estate che marzo aveva regalato. Da Martedì si rinforzerà lo Scirocco richiamato da un profondo vortice depressionario sulle Isole britanniche, il quale, a sua volta, piloterà una perturbazione verso il nostro Paese.ma in estensione alla Sardegna e zone interne del Centro. Le temperature massime subiranno degli abbassamenti e da mercoledì il tempo continuerà a peggiorare su tutte le regioni fino a venerdì 5 aprile. In quota tornerà la neve: sulle Alpi in media intorno ai 1200-1300 ci saranno imbiancate, mentre sul resto della Penisola, come riporta ilmeteo.it, ci saranno copiosi rovesci., perché tra sabato e domenica dovrebbe tornare il maltempo con nuovi rovesci e freddo. Sembra che la primaverà subirà un brusco rallentamento proprio a pochi giorni dalla settimana di Pasqua.