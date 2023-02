Meteo, le previsioni: sabato e domenica di Carnevale con 10 gradi oltre la media. Poi torneranno freddo (e neve)

Caldo e temperature ben oltre le medie stagionali nel weekend di Carnevale. Nelle previsioni meteo l'anticiclone resta il protagonista su tutta l'Europa centro-meridionale e permette al tempo di mantenersi stabile anche in Italia. Nella giornata di sabato temperature in aumento e anche fino a 10° oltre la media specialemente in montagna ma da domenica le infiltrazioni di aria umida da ovest determineranno addensamenti sulle regioni del versante tirrenico. Ecco la situazione del weekend di Carnevale.

Previsioni meteo sabato

Come spiega 3B Meteo, la giornata di sabato sarà caratterizzata da addensamenti a tratti compatti su Liguria centro-orientale e Toscana, accompagnati da deboli piogge tendenti a divenire un po' più frequenti in serata sullo Spezzino. Nuvolosità irregolare anche su Umbria, Lazio, Campania e alta Calabria tirrenica, senza fenomeni associati e alternata a parziali schiarite. Al Nord foschie dense, nebbie e nubi basse anche compatte sulla Pianura Padana orientale tra alto Veneto e Friuli VG con locali pioviggini in serata sulla pianura friulana, maggiori aperture altrove. In prevalenza soleggiato sulle regioni del versante adriatico, sul resto del Sud e sulle isole maggiori. Temperature in aumento. Venti deboli variabili, ma con qualche rinforzo da sudovest sul Mar Ligure e alto Tirreno.

Meteo domenica

Nuvolosità anche compatta dalla Liguria all'alta Calabria tirrenica, compresa l'Umbria, con deboli piogge intermittenti nella prima parte della giornata tra Spezzino e alta Toscana, in attenuazione dal pomeriggio; la sera locali piovaschi in arrivo in Campania. Tempo nuvoloso - spiega 3B Meteo - su gran parte del Nord ad eccezione di schiarite all'estremo Nordovest e sulle Alpi in genere. Ampie schiarite su regioni adriatiche, ioniche e sulle isole maggiori, seppur con tendenza a moderato aumento della nuvolosità tra il pomeriggio e la sera sui settori peninsulari. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti in rinforzo da sudovest con locali raffiche di Garbino sulle valli adriatiche.

Poi tornano freddo e neve

Dalla prossima settimana invece arriverà una saccatura fredda alimentata da correnti artiche marittime che scenderà gradualmente di latitudine dal nord Atlantico verso l'Europa centrale. Quando l'aria fredda avrà raggiunto la Francia potranno accadere ancora due cose, il freddo potrà piegare verso sud entrando nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano oppure continuare in moto retrogrado a dirigersi verso la Spagna. Al momento l'ipotesi più accreditata è che il minimo si formi abbastanza vicino all'Italia per riportare pioggia e neve intorno al 24 di febbraio con un maggiore coinvolgimento, anche in termini di calo termico, delle regioni settentrionali.